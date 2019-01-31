〈北部〉連辦16年 竹南保民宮摸春牛討吉祥

2019-01-31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮保民宮傳承農家信仰習俗，連續十六年舉辦「摸春牛」活動，昨天廟方公開今年「己亥」年春牛，並邀鎮長方進興開光點睛後，讓鎮內幼兒園孩童們摸春牛說吉祥話，並祈求新的一年能平安如意。保民宮董事長洪玉明表示，此為縣內唯一保存摸春牛習俗，春節期間供信眾參拜許願，也祈求來年風調雨順。

苗縣唯一 春節供參拜許願

早年農村會於廿四節氣中的立春時節，製作紙糊春牛，讓文武百官在祭典中以綵杖鞭策，象徵春耕之始，隨著時代演進，此習俗逐漸失傳。竹南鎮公所於二○○三年起推動地方藝文及民俗活動，獲得保民宮大力支持，請到民俗大師吳文進手工製作春牛及芒神，於春節前重現農家傳統習俗。

開光點睛 百名幼童搶摸

因春牛的牛頭、牛身的顏色，皆依照每年的天干地支歲次於不同年予以各對應顏色搭配，今年為己亥年，牛頭屬金黃色，牛身為木黑色，牛角、耳、尾則搭配水黑色，在洪玉明及方進興上香後，為春牛點睛開光。

鎮公所也邀請鎮內百名幼童參與，除輪番帶來舞蹈表演娛神娛民，小朋友們也於春牛開光後，圍繞著春牛輕摸各個部位，摸牛嘴象徵迎富貴、摸牛頭意子孫出頭、摸牛耳保佑健康、摸牛肚則有貴人相助等意義。

洪玉明說，春牛高四台尺，代表春、夏、秋、東四季；牛身長八台尺則代表立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等八個節氣，春節期間會放在廟前廣場供民眾摸春牛、討吉利。

方進興表示，摸春牛已成為地方民俗盛事，不僅具趣味性也含有教育意義，未來會持續推廣，成為鎮內重要的文化資產，也庇佑鎮民平安健康。

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