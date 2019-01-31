〈北部〉龍潭國小「老樹校長」病了 五期療程搶救

2019-01-31

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭國小校園內有棵樹齡逾百年的正榕，被師生們暱稱為「老樹校長」，市府去年施作校舍工程時發現老樹主根腐朽且有蟻害，病況嚴重，校方緊急委由農業局找來樹木醫生治療，規劃五期療程，希望樹爺爺能恢復朝氣。

「老樹校長，您要趕快恢復健康！」龍潭國小校友、市議員劉熒隆說，這棵老榕樹是歷屆校友的共同記憶，老榕蓊鬱茂盛、高大挺拔，吸引鳥兒棲息，可說是校園內的生態地標，學生們都喜歡在樹下玩。

市府執行老舊校舍拆除工程時，發現老樹主幹有許多傷口，分岔口的樹洞開口處寬達五十公分，且因地面土質不良，主根出現腐朽、遭白蟻蛀咬情況，老樹健康亮起紅燈，校方緊急向農業局申請保護計畫，並找來樹醫團隊治療。

校長楊雅芳說，老樹原本緊鄰舊校舍，但舊校舍拆除後老樹頓失屏障，屢遭強風吹拂恐有倒塌疑慮，樹醫團隊去年中先架設鋼柱支持，並將水和空氣打入深層土壤，也灌進優質有機肥、微生物菌，去年底再架設竹製導管包覆氣根，讓樹木能吸收水分與養分，達到自我療癒及維持生長，腐朽的部分則以碳化處理。

楊雅芳說，經農業局列管、教育局撥款，分五期療程治療，樹醫定期會到校檢查，確保「老樹校長」能逐漸恢復健康，繼續守護學子。

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