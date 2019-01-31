〈北部〉桃園燈節主燈「亮」相 阿拉丁神燈搶鏡

2019-01-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園燈節於二月十二日至廿四日於四大燈區登場，主燈區設在桃園區三民運動公園，昨晚進行「桃園魔法師」主燈試燈，主燈區以阿拉丁神燈結合桃園重要建設，隱喻桃園市各項建設進步迅速如同擦亮神燈，呈現蓬勃發展，而各式花燈沿著南崁溪兩岸布置，連溪流中都有漂亮花燈，吸引不少民眾搶先觀賞。

市長鄭文燦主持試燈表示，除了主燈區，桃園區另有水汴頭燈區在汴洲之美橋，以胡桃鉗童話之音樂、舞蹈元素展現桃園邁向藝術文化之都的決心；龜山燈區在龜山區星月橋，以綠野仙蹤童話及巨型機器人表現桃園積極推廣科技及青創產業；蘆竹燈區位於蘆竹區竹夢橋，以愛麗絲夢遊仙境元素結合在地特色花卉燈飾。四個燈區都在南崁溪畔，以燈光展現南崁溪整治後如夢似幻的美景。

鄭文燦說，桃園燈節以童話元素結合桃園在地特色，規劃逾四十個特色燈組，三民運動公園的主燈區設置廿三個燈組，比去年增加十一個，主燈「桃園魔法師」高達十一公尺、寬九公尺，以傳統的紮燈工藝打造魔法師及可愛的發條豬等燈飾，旁邊還搭配市立總圖書館、桃園捷運、南崁溪印象大橋等重大建設。

燈節期間，市府提供桃園火車站至主燈區免費接駁車，活動詳情可上桃園市觀光導覽網或加入「愛ㄑ桃」臉書粉絲團查詢。

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