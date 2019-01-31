〈北部〉《桃園》人口劇增 青埔擬增設青園國小

2019-01-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕青埔高鐵特定區人口增加快速，青埔國小已達六十班仍不敷使用，列為總量管制學校。為此，市府規劃於大園國際高中旁文小用地，興建青園國小及具有十個班級的非營利幼兒園，總工程費約七億五千萬元，將分三期興建，預計一○九學年可招收國小一年級及非營利幼兒園兒童，因應青埔特區的就學需求。

現有青埔國小總量管制

市長鄭文燦昨主持市政會議時，聽取教育局長高安邦「青園國小設校」專題報告後表示，青埔特區範圍包括中壢區青埔、芝芭、洽溪里及大園區橫峰里等四里，目前人口數約兩萬七千人，且持續成長中，青埔國小因入學學童增加，已納入總量管制學校。

鄭文燦說，青埔高鐵特定區人口增加的速度比預期還快，去年選舉，青埔特定區的投開票所得排隊一個多小時，見證了青埔發展的速度，但許多家長抱怨住在青埔國小的學區，卻因為太晚遷入無法就讀，教育局經評估決定興建青園國小。

新校預計容納二千師生

高安邦表示，為因應青埔高鐵特定區逐年增加的就學需求，舒緩青埔國小就學人口壓力，市府規劃興建青園國小，將分三期興建，預計設立六十班普通班、三班特教班、三班資源班、十班非營利幼兒園及綠能雲端機房網路中心，預計可容納二千師生，未來會提供英語、本國語及程式語等三語教育，發展融合藝術、科學、科技、工程及數學的「STEAM」課程，打造青園國小成為國際特色教育學校。

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