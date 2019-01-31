〈北部〉桃園市府6大類服務 春節不打烊

2019-01-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕年節到來，市長鄭文燦昨天主持市政會議時，特別宣導包含觀光走春、休憩運動、交通運輸、公安社福、環境清潔、醫療食安等六大類春節服務不打烊措施，也要求相關部門做好宣導工作。各項服務不打烊資訊可於「桃園事」臉書粉絲專頁、桃園市政府官網、二月號桃園誌市刊查詢，也可洽1999市民服務專線。

觀光走春、休憩運動 都有

市政會議昨由各局處主管報告春節服務不打烊措施，觀光走春部分，包含台灣好行慈湖線、小烏來線與親子樂園線初二至初六依假日班表行駛；虎頭山公園八處風景特定區初一至初六正常開園；桃園火車站等三處旅遊服務中心年假期間均維持服務。

休憩運動方面，中平、眷村故事館初五、初六開館；大溪木藝生態博物館初二至初六開館；孔廟初一至初六開館；客家文化館初三至初六部分開放；竹圍、永安漁港魚貨直銷中心照常營運，「G10GO!市集」、軌道願景館初三至初六開放；市立田徑場正常開放；桃園、中壢、桃園南平國民運動中心、市立蘆竹羽球館、市立游泳池初二至初五上午八點到下午四點開放，初六恢復正常營運。

交通運輸、公安社福 安啦

交通運輸部分，計程車從二月一日至十日，單趟加收五十元、國際機場排班加收一百元；交通號誌維修、路平通報春節不打烊；除夕至初六路邊停車不收費；拖吊保管場提供領車服務；公共自行車YouBike照常營運。

公安社福方面，110、119全年無休提供報案、救災、緊急救護服務；社會局關懷持續受理通報、提供關懷救助金、物資，另於街友外展中心、人安基金會提供熱食，獨居老人及身心障礙者，提供替代餐食服務。

環境清潔、醫療食安 拚了

環境清潔部分，各區垃圾初一到初四及初六停收，小年夜下午加強清運但夜間停收，除夕、初五則是上午清運、夜間停收，初七恢復正常收運，復興區垃圾清運時間與各區大致相同，僅小年夜為上午八點起加強清運一趟至收運結束。

醫療食安方面，十一間責任醫院於除夕至初六提供急診、類流感門診，而「類流感防疫」、「非洲豬瘟防疫」、「黑心食品檢舉」、「食品中毒通報」、「戒毒」、「心理衛生關懷」等專線都提供廿四小時服務，長照服務專線1966每日上午八點到下午五點提供服務。

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