〈北部〉《苗栗》玄寶大橋違停拍夕陽 去年罰逾400件

2019-01-31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台六十一線西濱快速道路橫跨中港溪的玄寶大橋，夕陽美景醉人，吸引許多攝影愛好者搶拍，卻衍生車輛違停路邊等影響交通行為，甚至還有民眾扛著相機穿梭其中，險象環生。竹南警方表示，去年已開出四百多件違停罰單，未來會再加強取締。

近半機車道被占 騎士閃拍照民眾

玄寶大橋南下側車道每到傍晚時分，聚集大批攝影愛好者扛著相機，緊靠在橋邊護欄邊卡位，拍下落日沒入沿海風力發電風車之間，染紅中港溪出海口的美景，假日甚至有數輛遊覽車載著攝影客前來「朝聖」。

但玄寶大橋側車道僅約十米寬，劃設一機車道及汽車道，許多攝友貪圖方便，將車輛違停在路邊，一整排違停車占據近半機車道，機車騎士被迫行駛於汽車道上，甚至偶爾還得閃避突然竄出的拍照民眾，非常危險。

因西濱快速道路竹南鎮路段，於上週才傳出聯結車違停路邊，導致機車騎士撞上慘死的悲劇，許多用路人呼籲有關單位能加強管理，避免因搶拍美景造成嚴重交通事故。

警方加強巡邏 違停依法開罰900元

竹南警分局副分局長張中表示，依規定橋上不可停車，去年警方加強取締，於該路段已祭出四百多張罰單，未來將持續加強巡邏，發現違停依法開罰九百元。

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