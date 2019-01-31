〈北部〉拒絕誤點 機捷評估更換號誌系統

2019-01-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天指出，機場捷運營運以來，誤點五分鐘以上事件雖僅發生兩次，但上週六發生的誤點事件造成的影響不小，這是因機場捷運採用天線系統傳輸無線電訊號，有時候會遇到死角，天候不佳也會受影響，已要求捷運工程局評估更換「無線電纜線系統」的可行性，這套系統是沿軌道鋪設漏波電纜，穩定性較高。

鄭文燦指出，機捷號誌採用天線系統當作無線電傳輸媒介，這套系統與英國維多利亞鐵路系統相同，由英國殷維斯公司開發，後來這家公司被德國西門子公司合併成為英國西門子公司，但這套系統傳輸無線電訊號有時會遇到死角、天候不佳也會受影響。

鄭文燦說，雖然這套系統在英國使用得很順利，台灣也還滿順利的，但為避免以後號誌系統出現問題，可以考量使用「無線電纜線系統」，此為透過漏波電纜線，每隔一段距離設置電波孔發送無線電訊號給車輛，必須沿著軌道鋪設，目前國內捷運都使用這套系統，運作穩定；桃捷公司營運至今二年，大部分的維修技術都已能掌握，因此請捷運工程局評估系統更新或備援系統的可行性，以利未來與綠線捷運、綠捷延伸線的整合。

捷運工程局長陳文德表示，綠線捷運機電工程已經發包，號誌系統將使用德國西門子「無線電纜線系統」，該工程也將捷運綠捷延伸線納入擴充工程，規劃機場捷運號誌系統未來升級時，優先考慮使用德國西門子的「無線電纜線系統」，如此可讓桃園捷運的號誌系統更為單純。

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