〈北部〉《桃園》中路四號社宅動土 將推350戶

2019-01-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園區的中路四號社會住宅昨天下午動土，由行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦共同主持典禮；蘇貞昌致詞時大開玩笑說，「鄭文燦不只市長當的好，房子也賣得特別好，做市長這麼點薪水太委屈了，如果當建商蓋房子一定大賺錢」；鄭文燦強調，市府至今編列四十五億元住宅基金，是全國最大手筆的縣市，很感謝中央對十二個社宅基地補助六十五億元。

中路四號社會住宅基地面積一九三三坪，將興建三棟分別為十六到十九層樓、地下三樓的建物，可提供三五○戶社宅，另有公托中心、非營利幼兒園、青創中心、市民活動中心，另設置社區關懷據點定期訪視照護長者，還有店鋪及出租辦公室，提供多元生活機能。

蘇揆讚鄭文燦 用心蓋社宅

蘇貞昌說，社宅是蔡英文總統、鄭文燦的政見，鄭文燦上任後不僅兌現政見、更以積極行動成立住宅處、設立住宅基金、還到處找地，也運用各種多元方案，符合多元族群需求，而且社會住宅內容考慮周詳，不只達到住者有其屋，也讓住的人很舒適。

蘇貞昌還開玩笑說，鄭文燦不僅市長當的好，蓋的房子也特別好，做市長這麼點薪水太委屈，如果當建商一定大賺錢；話鋒一轉，蘇貞昌說，鄭文燦行銷桃園、行銷城市都是一流，才會受市民支持，也祝福中路四號社宅開工成功、進度順利，讓人人有其屋、桃園大發展、台灣更溫暖。

鄭：桃園規劃12處共4700戶

鄭文燦說，桃園是全國推動社會住宅最積極的縣市，至今編列四十五億元住宅基金，目前規劃的十二處住宅有四千七百戶，感謝內政部補助六十五億元及協調取得國防部土地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/