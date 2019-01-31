〈北部〉桃園公車裝設安全系統 今年再花500萬

2019-01-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通局提升公車服務品質，將龜山區萬壽幹線上BR及六○一兩條示範公車路線的卅輛公車全面安裝安全系統，提供車道偏離警示、主動車距控制、盲點偵測、車內錄影即時監視、駕駛生理狀態監視、胎壓監測等六大功能設備，提供駕駛即時預警資訊，由於反應良好，今年要再裝設四十五輛、總預算五百萬元。

去年30輛安裝 今年再增45輛

市府交通局前年向交通部爭取三三四萬元，於萬壽幹線卅輛公車裝設車輛安全系統，因反應良好，獲得交通部「智慧運輸發展建設計畫」佳作獎，市長鄭文燦昨於市政會議公開表揚，也表達希望未來桃園市公車都能全面搭載安全系統，減少交通事故發生，提升大眾運輸安全。

能監測駕駛狀態、控制車距

鄭文燦說，車輛安全系統可大幅提升公車行車安全，包含駕駛身體狀況不佳、車輛出現蛇行都會提出警告，尤其是與前車距離過近還會控制車輛行進，避免發生車禍，同時還可建立後端整合平台系統分析駕駛行為，全面提升智慧公車安全系統指標。

中央政策補助 2年800多萬

交通局長劉慶豐表示，交通部訂有「補助車輛安全相關預算辦理市區公車設施升級」計畫，這是從一○六年起至一○九年的四年試辦計畫，市府於一○六年爭取到三三四萬元，去年裝設在萬壽幹線卅輛公車，去年另爭取到五百萬元，預計今年可裝設四十五輛公車，目前已與公車業者談妥分配的數量，但路線仍未定案。

劉慶豐說，目前許多自小客車都搭載有主動安全設備，萬壽幹線公車裝設的車輛安全系統具有自小客車主動安全設備功能，雖然去年裝設的具體成果報告仍未出爐，但業者、駕駛的反應都很好，因此又向中央爭取五百萬元預算。

未來獎勵業者全面裝設

劉慶豐說，交通部四年試辦計畫結束後，會鼓勵客運業者在公車上全面裝置車輛安全系統，但客運業畢竟是民營，市府不可能出錢全面幫業者裝置設備，將會透過各種獎勵辦法鼓勵裝設。

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