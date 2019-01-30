〈北部〉宜蘭下屆立委選舉 藍多人表態綠觀望

2019-01-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭藍天志工團團長李偉華，昨宣布參與下屆宜蘭區域立委黨內初選；前縣長呂國華、縣議員黃定和、陳鴻禧也有意願。至於綠營，民進黨立委陳歐珀角逐縣長失利，是否爭取立委連任？他說，還要評估；另，縣黨部主委黃建財、前副縣長黃適超也都傳出有意爭取。

政黨輪替，國民黨奪回宜蘭縣長及議長寶座，氣勢如虹；下屆立委選舉，黨內多人表態希望趁勝追擊；五十八歲李偉華，昨在勞工、農業、工商業界友人相挺下，在國民黨縣黨部宣布參與立委初選。

李說，宜蘭近幾年經濟衰退，他擁有博士學位，也是企業經營者，希望為宜蘭經濟打拼，參選也是要凸顯國民黨民主與制度，有公平競爭機制絕對是好事。前縣長呂國華也勤走基層，開設臉書粉絲頁；呂說，任何黨員都有參選權益，雖然卸任縣長，但未跟基層脫節，他還是照自己步調在走。

國民黨縣議員黃定和、陳鴻禧也傳出有意參選；陳鴻禧證實不會缺席。黃定和則說，黨內初選機制「八字還沒一撇」，早宣布跟晚宣布都一樣，等初選機制確定後再思考。

至於民進黨，至今仍未有人表態；宜縣只有一席立委，陳歐珀競選縣長失利，是否爭取立委連任？他說，等過完年再審慎評估。另，基層也有勸進前副縣長黃適超的聲音，但黃仍未鬆口，他說，大環境對民進黨不佳，要守住綠營席次對誰都是「硬仗」。民進黨縣黨部主委黃建財也有意爭取提名，但電話未接，無法得知態度。

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