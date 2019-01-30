〈北部〉花蓮下屆立委選戰 綠營鄭乾龍表態爭取

2019-01-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣下屆立委選戰，國民黨已有醫師黃啟嘉、前立委王廷升及行政院前東辦副執行長林有志等三人表態爭取出線；綠營雖有現任立委蕭美琴，但尚未表明是否參選，競選吉安鄉長失利的鄭乾龍趁跟鄉親拜年時，率先表態要爭取黨內提名。

角逐吉安鄉長失利 盼繼續從政

民進黨籍前議員鄭乾龍昨天表態有意參選立委，他說，這次轉戰吉安鄉長寶座失利，有不少支持者覺得可惜，盼他繼續從政為民服務，現在就是傾聽民意，花蓮需要「在地的立委」，他也覺得韓國瑜說的「人進得來，貨出得去」這正是花蓮人需要的，不管誰當選，首重就是「交通建設」。

鄭乾龍說，交通建設若沒做好，花蓮空有好的天然資源美景，也是宗教聖地，觀光客進不來，優質農產品出不去，花蓮人就無法賺大錢，因此建議中央應接地氣，傾聽民意，才能在二○二○立委選戰、總統大選贏得民心；他認為整體大環境中央執政對民進黨候選人不利，加上花蓮長期是泛藍執政，綠營在花蓮需更努力經營建設才有機會。

除了鄭乾龍，綠營被點名的人選還包括行政院東辦執行長許傳盛、競選縣長失利的前議員劉曉玫及前代理縣長蔡碧仲（現任法務部次長），尤其蔡碧仲有意將戶籍遷入花蓮，引發布局立委選戰聯想，對此蔡碧仲受訪說「遷戶籍是喜歡花蓮的好山好水環境，並不是要選立委。」他說目前最重要的任務還是在司法改革。

劉曉玫則說，她覺得花蓮這席立委相當重要，現任立委蕭美琴很不容易打下這席，在地耕耘這麼久，她認為蕭美琴還是最適合、最有可能勝選的人選，應該還是要蕭美琴。

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