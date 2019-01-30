〈北部〉蘭陽戲劇團斷炊 林姿妙：自助也要人助

2019-01-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘭陽戲劇團今年度一千一百八十萬預算被縣議會刪除，劇團面臨「收攤」窘境；縣府近日向文化部求援，獲得二百萬元補助暫解燃眉之急；縣長林姿妙昨在縣務會議說，縣府會全力支持戲劇團，但劇團「自助也要人助」，近日將邀成員討論未來理念和想法。

歌仔戲發源於宜蘭縣員山鄉，一九九二年，前縣長游錫堃成立蘭陽戲劇團，肩負歌仔戲演出、傳承重任，也是全台首個公立歌仔戲團；縣議會審查預算時，刪除縣府補助的一千一百八十萬預算，劇團面臨斷炊；另一筆蘭陽戲劇團戲曲發展基金一千九百萬元預算則獲通過。

縣文化局表示，基金預算雖通過但經費不足，預計只能撐到六月，縣府會在五月提追加預算送議會審查，文化局近日向文化部求援，獲得中央二百萬元補助，暫解燃眉之急，但經費仍有缺口。

「不能為了喝牛奶而養一頭牛。」縣長林姿妙說，把文化留住是縣府責任，但劇團也要自己打拚，自助也要人助，劇團要多爭取演出，採「薄利多銷」等方式自食其力，不能完全依賴縣府資助，近日會邀集劇團成員討論作法，讓歌仔戲文化永續發展。

文化局長宋隆全說，劇團發展大家都很關心，文化部長鄭麗君春節後將拜會劇團，至於團務經營，在不影響演出品質前提下，能否降低成本增加演出機會，將會再討論。

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