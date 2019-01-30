〈北部〉宜蘭傳藝燈籠節 好戲連台年味足

2019-01-30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕「過年去哪兒？」宜蘭縣國立傳統藝術中心傳藝燈籠節，有精彩表演節目、乞龜擲筊拚獎金、兩百六十八個小豬撲滿設計而成的「百豬迷宮」，春節連假期間好戲連台，標榜全國最有年味的地方，是走春好去處，宜蘭縣民大年初一、初二出示身分證件可免費入園。

縣民初一、初二 可免費入園

歌仔戲名伶、第三十八屆行政院文化獎得主唐美雲，昨偕同傳藝中心副主任王蘭生、全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡，聯手為傳藝燈籠節代言，介紹活動內容與諧音珠寶袋的「豬飽袋」等文創商品，邀請大家春節假期造訪傳藝園區，體驗傳統過年氛圍。

「新春來傳藝有好康！」傳藝中心表示，傳藝園區除夕（二月四日）休園一天，大年初一到初六延長夜間營運，營業時間上午九點到晚間八點，這六天假期下午四點過後，提燈籠遊客免費入園，若沒提燈籠，同個時段可購買一百元星光優惠票。

268個小豬撲滿 變成「百豬迷宮」

園區新年裝置藝術百豬迷宮，用柵欄圍成一座小型牧場，場區擺放兩百六十八個小豬撲滿，作為豬年應景吉祥物。

遊客笑稱，非洲豬瘟來勢洶洶，業界如臨大敵，這裡大概是全國唯一無所忌憚開放參觀的「養豬場」。

乞龜擲筊拚獎金 30萬等你拿

乞龜擲筊拚獎金限定大年初四到初六，遊客在傳藝文昌祠擲筊，連續聖筊最多者，將獨拿三十萬元獎金，前年及去年最高紀錄都是十三次聖筊，傳藝中心歡迎大家擲筊試手氣。

表演節目方面，安排藝想台灣劇團「豬囍臨門」駐園演出、重擊現實打擊樂團「咚鏘賀歲豬福你」、唐美雲歌仔戲團「夜秀～樊江關之歡喜冤家」，詳細節目資訊可上活動官網查詢，網址：http://www.px-sunmake.org.tw。

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