〈北部〉新埔客家天穿踩街 限量小豬提燈亮相

2019-01-30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕迎接新春豬年來到，並配合新竹縣新埔鎮元宵客家天穿踩街活動，縣府製作限量小豬提燈，昨天由縣長楊文科「首提」亮相，除了象徵福氣的小豬造型，提把上還有金元寶和金幣，相當討喜。

這款提燈將在二月廿三日、廿四日兩天下午五點半，配合新埔客家大戲、花燈踩街等活動，共準備三千個，供活動現場有加入縣府所屬三個臉書粉絲頁者免費兌換。

縣府交通旅遊處處長游志祥說，二月廿三日晚上，縣府將邀請曾經把客家三腳採茶戲九度帶入國家戲劇院舞台的客家榮興採茶戲團，到新埔藝文廣場演出「丈母娘看婿郎」戲碼，有幽默對白與熱鬧的武打場景。廿四晚上則是新埔當地一年一度的天穿日巨燈踩街秀，將從新埔國中出發。

他說，新竹縣是客家大縣，客家戲曲則是傳統藝文表演。在客庄傳統節日「天穿日」以客家戲曲表演歡慶，除彰顯對客家傳統文化的重視，也是推廣客家傳統藝術，所以安排過元宵看客家大戲，這是縣府首度嘗試。

新埔鎮公所表示，除了客家三腳採茶戲，隔天廿四早上舉辦千人健走迎春活動，晚上則有至少卅八支巨燈隊要在新埔老街上演踩街秀。

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