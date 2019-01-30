〈北部〉春節疏運 新竹轉運站機動加班車

2019-01-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕因應春節連假返鄉人潮，新竹市政府已請新竹轉運站各客運業者，從二月一日到二月四日（除夕）返鄉尖峰期間，視人潮情形機動加開班車，方便民眾返鄉過年。

市府交通處長倪茂榮說，新竹轉運站發車路線共有十條，每日搭乘人數約五千人次，假日、連假前夕則高達八千到一萬人次，加上最繁忙站點清大站上車人數，可高達約三萬人次。

倪茂榮說，為讓民眾順利返鄉，市府已請各客運業者視人潮情形，機動加開班車，以利疏運。

國光客運新竹站站長張瑞章表示，因應春節連假返鄉人潮，國光客運已經備妥車輛，並獲上級主管機關核准，會視實際人潮情形，隨時調度加開班車，一定讓民眾能夠順利搭車返鄉。新竹客運副總黃文義說，新竹客運已與遊覽車業者簽約，並報請上級主管機關核准，準備好機動加開班次服務旅客。

交通處表示，另配合春節連假疏運，二月一日零時起到十日廿四時，新竹轉運站部分路線提供優惠折扣，平均約為原價八五折。

在新竹科學園區上班的林小姐要回台中過年，因台鐵車票難買，已買好客運車票；家住南部的清大學生說，有客運可搭，返鄉方便多了。

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