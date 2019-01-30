〈北部〉表揚傑出農民 頭份大擺茶席慰勞

2019-01-30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市農會昨歡慶農民節，除表揚百位傑出的農民，今年更別開生面邀請廿二位全國知名的茶師傅，於現場擺席泡茶呈現客家文化，並用禮敬的心為辛苦的農民奉上暖暖的東方美人茶。市農會表示，形式不同以往，但感恩慰勞農民的主題不變，未來將會再持續創新。

邀22茶師傅 農民享受現泡東方美人茶

農民節為廿四節氣中的立春，今年剛好是國曆二月四日除夕當天，頭份市農會昨提前慶祝農民節，表揚百位於各產業表現傑出的農民，慰勞他們一整年來的辛勞。

頭份為東方美人茶重要產地，除夏、冬兩季皆會舉辦評鑑賽，選出優等茶葉經專家認證，打響頭份東方美人茶的市場知名度，近年更有茶園推出茶席文化表演，將客家特色的品茶文化推廣至國外。

頭份市農會為發揚在地茶產業，今年農民節活動一改過往挑擔沿街向市民拜早年的活動形式，邀請廿二位全國知名的茶師傅，於現場擺席泡茶，濃郁茶香四溢，讓在台下等待頒獎的農民們享受現泡東方美人茶，讓農民們大感窩心。

頭份市主要農產為蜂蜜、高接梨、東方美人茶、柑橘、文旦、黑豆等，今年農會也打破傳統，透過茶席方式款待農民，除表示感激慰勞之意，也藉此行銷頭份特色產業，讓現場賓主盡歡，未來將持續以創新形式，讓農民們年年感受意外驚喜。

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