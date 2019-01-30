〈北部〉「花現」苗栗爭豔 走春好所在

2019-01-30

〔記者蔡政珉、張勳騰、彭健禮、鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮是縣內的穀倉，去年並獲全國經典小鎮票選第一名，不少農民在二期稻收割後都會撒下許多波斯菊、向日葵種子，形成一片美麗花海，苑裡鎮公所近來設置相框、愛心等造型裝置，歡迎民眾賞花、拍照打卡。另苗栗市貓裏山公園梅花、銅鑼鄉炮仗花、獅潭鄉蓮臺山櫻花、三灣鄉梨花均已綻放，提供農曆春節賞花好去處。

苑裡13公頃花海 銅鑼炮仗花綻放

苑裡鎮公所表示，這次的花海包括大波斯菊、黃波斯菊、萬壽菊、向日葵等，總面積十三公頃，主要分布在苗四十三線錦山一帶，連接苗四十三線的山腳外環道，以及一三○號縣道往舊社里、社苓里一帶。

鎮公所也設計了愛心、相框、蝴蝶、稻草人與小豬等造型裝置，吸引更多遊客造訪。由於農曆年後就是情人節，鎮公所也在錦山公園旁設置愛心裝置，寫著「花現幸福」、「苑裡幸福．愛你久久」，而相框造景則設計成臉書PO文樣貌，讓民眾拍完照就上傳。

銅鑼鄉公所在境內廣植炮仗花，最近金黃色花朵綻放，形成一道道澄黃色的簾幕，其中一一九號縣道銅鑼工業區旁公園的「炮仗花牆」，令人賞心悅目，吸引民眾前往賞花、拍照，花期到二月中旬。

獅潭櫻花、貓裏山公園梅花 比美

獅潭鄉蓮臺山妙音淨苑，佔地十多公頃，環境清幽雅靜，區內櫻花開始綻放，也廣植李花等將逐步綻放，是農曆春節賞花好去處。

苗栗市貓裏山公園花木扶疏，市公所於六年前，在公園內栽種卅棵梅樹，但受暖冬影響，今年花期稍晚，直至近來幾波冷氣團催促才展瓣，展現越冷越開花的特性；市公所表示，因梅花花期不長，預計到農曆春節前，是賞花的好時機。

三灣梨花如雪景 通霄賞花再等等

入冬後進入梨樹花季，今年因氣溫偏暖、日照足夠，三灣高接梨樹小巧雪白的花瓣點綴枝頭，一眼望去猶如美麗雪景，假日吸引許多遊客駐足拍照，但果農也提醒，站在遠處即可欣賞整片白色花海，勿進入梨園以免影響梨花授粉。

此外，通霄鎮公所未循往例舉辦花海活動，讓不少民眾覺得可惜，苗縣府農業處轉而補助通霄鎮農會一百萬，於通霄外環隧道口以北、平元里外環道東側臨外環道農地、外環道西側至通霄消防分隊南北毗鄰農地栽種花海，包括大波斯菊、萬壽菊與向日葵等，預計農曆年後可以見到花海綻放美景。

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