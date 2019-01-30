〈北部〉石門水庫渴了 沉沒「土地公廟」露面

2019-01-30

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫從去年十月迄昨集水區累積降雨量僅二七二毫米，時值枯水期，在入不敷出下，水位逐漸下降，當年因水庫開始蓄水而被淹沒的阿姆坪「土地公廟」被視為水情指標之一，近日已浮出水面。面對水情吃緊，農曆年後的春耕又有龐大用水需求，水利署北區水資源局呼籲民眾珍惜水資源，勿忘缺水之苦。

阿姆坪這座土黃色磚瓦的土地公廟，當年因配合興建水庫，土地公早遷移至大溪復源宮，而從水庫開始蓄水後，土地公廟就遭淹沒，只要水庫水位降至約二四○公尺以下，土地公廟就會逐漸浮現，成為水情指標。

北水局副局長張庭華表示，新北市板新地區由台北自來水事業處支援每天六十五萬噸原水，大幅減少石門水庫供水壓力，省下的水量全數蓄存於石門水庫，但鄰近的寶山、寶二水庫蓄水率都已跌破五成，石門水庫每天得支援八萬噸原水穩定竹科及新竹地區用水。

截至昨晚七點，石門水庫大壩水位為二三八．二四公尺、蓄水量一億四四三六萬噸、蓄水率七十三．一三％；水庫目前水情仍處正常，但一期稻作從春節後供灌、用水量增加，呼籲民眾仍需節約用水。

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