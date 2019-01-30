〈北部〉桃園月內發現33隻死豬 還好未染非洲豬瘟

2019-01-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕防治非洲豬瘟，市府去年底成立「非洲豬瘟災害應變中心」，統計去年十二月廿七日至本月廿五日共發現卅三隻被丟棄的豬屍，經送農委會家畜衛生試驗所檢驗，確認都沒有感染非洲豬瘟。市府動物保護處長陳英豪呼籲養豬戶若有死豬，應通知防疫人員處理，隨意丟棄豬屍最高可處五萬元到一百萬元罰鍰。

隨意丟棄 最高罰百萬

陳英豪表示，桃園市登記有案的養豬場有三九九場，這些養豬場與協會都有簽約，若有病死豬都委由化製場處理，將病死豬化製成骨粉或動物性蛋白質；但有少數黑戶可能只養幾頭豬，發現病死豬就乾脆往河川丟棄。以往這些隨河川漂流的死豬被打撈後就會送往焚化，但現在因值非洲豬瘟防疫作戰，所有死豬都會送往新北市淡水區家畜衛生試驗所檢驗、銷毀。

他說，去年十二月廿七日到本月廿五日發生廿起、卅三頭死豬被丟棄河川的案例，最近二例都發生在廿五日，分別為大溪區石門水庫旁野溪發現兩隻死黑豬、觀音區台六十一線快速道路橋下樹林溪出海口發現三隻死黑豬，這五隻豬屍的檢驗報告在昨天傍晚出爐，都為陰性，而目前送驗的卅三隻都沒有非洲豬瘟。

陳英豪表示，若丟棄的死豬驗出非洲豬瘟，依動物傳染病防治條例，可依隱匿疫情處罰飼主五萬元到一百萬元不等罰款，若非傳染病則只能按照廢棄物清理法，處一千兩百元罰款。

從去年十二月廿七日至今發生廿起死豬拋棄在河川事件，有七件在觀音區台六十一線快速道路橋下樹林溪出海口；對此，水務局主任秘書魏茂銹表示，樹林溪人煙罕至，容易丟棄病死豬，其上游有不少養豬戶，因當地巡守隊巡查認真，因此查報數量較多。

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