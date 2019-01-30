〈北部〉網傳老人補助逾12萬元 桃園市政府：假的

2019-01-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕最近網路瘋傳，年滿六十五歲的老人家可以向政府申請多項補助，項目涵蓋汽機車、手機、電腦等，總金額可達十二．一萬元，如此訊息引來眾多詢問，連議長邱奕勝都上網闢謠；市府社會局副局長劉思遠表示，市府目前只對六十五歲以上老人提供假牙、眼鏡、健保補助，如此「包山包海」的補助訊息是假的。

電話接到手軟 議長上網闢謠

邱奕勝指出，最近網路社群與LINE群組上瘋傳，只要年滿六十五歲的老人家，都可向政府申請補貼款，項目包含機車一萬五千元、汽車五萬元、租屋四千元、電腦五千元、手機五千元、吃飯補助六千元、眼鏡補助六千元、輪椅補助一萬二千元、個人衛星定位器七千元、浴室改善一萬一千元，總額達十二萬一千元，每位長輩每個項目都可申請一次，還稱「只要是長輩用的，政府都會有補貼啦」、「不是低收入戶也能申請喔」，更建議「快轉分享給家中有長輩的人」！

邱奕勝說，他的服務處接到一大堆詢問電話，助理們接到手軟，他為此透過臉書、LINE闢謠，告訴民眾這個消息是假的，也呼籲民眾不要再轉傳假資訊。

目前補助僅假牙、眼鏡、健保

劉思遠表示，市府的老人福利只有假牙、老人眼鏡、健保補助，加上三節各二千五百元與重陽節二千元的敬老津貼，另提供敬老愛心卡每月八百點可搭乘大眾交通運輸工具；其他的老人福利措施只針對低收、中低收入戶或失智、身障等族群，並非所有老人都可申請。

劉思遠說，以全市廿五萬老年人口計算，若每人補助十二萬一千元，則需要三百億元，若擴及全國將逾三千億元，這絕非政府財政所能負擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/