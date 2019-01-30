〈北部〉桃園市轄8景點 除夕休園初一迎賓

2019-01-30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕春節九天連假從二月二日起至十日，市府觀光旅遊局昨天表示，大溪中正公園、小烏來及拉拉山等八處景區都只有二月四日（除夕）休園，其餘時間都開放迎客；台灣好行桃園三條路線除夕及初一停駛，旅遊服務中心不打烊，但除夕當日服務時間只到下午三點，提醒民眾注意。

過年期間民眾都會趁難得的假期出門走春，觀旅局表示，該局所管轄的虎頭山公園、大溪中正公園、小烏來風景特定區（包括天空步道及繩橋）、拉拉山風景特定區、慈湖陵寢、後慈湖、角板山行館園區、巴陵古道等八處，除夕均休園，二月五日（初一）至十日（初六）都正常開園，營業時間為上午八點至下午五點，其中後慈湖、小烏來天空步道及小烏來繩橋每日最後入園時間分別為下午一點十五分、下午四點半及下午四點五十分。

連假過後 4處休園兩天

春節連假過後，後慈湖園區、小烏來天空步道、羅浮泰雅故事公園及新溪口吊橋，二月十一日至十二日休園二天。

台灣好行3線 除夕初一停駛

台灣好行慈湖線、小烏來線及親子樂園線除夕至初一停駛，初二至初六依假日班表行駛。位於桃園、中壢火車站及高鐵桃園站的旅遊服務中心春節連假不打烊，但除夕當日服務時間為上午九點至下午三點，初一至初六恢復正常為上午九點至晚間六點。

新溪口吊橋 春節半價優惠

此外，復興區公所為迎接春節旅遊人潮，公告從二月二日至十日，新溪口吊橋除了除夕休園，入園票價一律優惠為每人五十元（原價一百元），歡迎民眾前來觀櫻、賞梅、遊溪口；位在拉拉山的巴陵一生一世（一三一四）鐵塔，也將於二月二日至廿日，每晚六點半到十點點燈。

燈節桃園區主燈 今晚試燈

一年一度的「桃園燈節」將於二月十二日至二月廿四日在南崁溪沿線登場，四大展區設置四十七組花燈，位於桃園區三民公園的主燈「桃園魔法師」，今晚六點半進行試燈。

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