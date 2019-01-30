〈北部〉《苗栗》西濱新埔聯絡道 科技偵測防違停

2019-01-30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕西濱快速公路苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道往台一線方向，因緊鄰海邊，吸引民眾停在聯絡道旁眺望海景、落日餘暉，甚至有違規停車拍照遭警方取締，春節連假將至，通霄警分局考量可能有更多民眾違停導致行車危險，運用科技偵測，讓轄區派出所可以即時收到警報訊息前往勸導或取締。

常見民眾違規搶拍海景、觀夕陽

通霄警分局指出，因平日或假日常有駕駛人違規停車並站在馬路中央拍照，由於春節期間西濱公路可能出現壅塞情形，一旦有違規停車，除影響交通順暢，遊客任意穿行恐衍生意外。

即時警示裝置 有助警方勸導取締

通霄警分局表示，轄區埔口派出所警力較為單薄，所以利用「區域位移偵測違規停車警示裝置」，盼藉由科技力量幫助警力捍衛交通安全。

通霄警分局協調公路總局西濱北工處第四工務段，趕在農曆連假前先架設監視器，並劃設禁止停車標誌標線，於新埔聯絡道禁止停車區域及道路中央劃設警示區塊。

警方說，一旦違停車輛或行人進入警示區域三十秒，透過微波傳送技術，可以即時傳送違停地點畫面至埔口派出所，回傳時也會發出警報，屆時派出所可立即派員勸導或取締 。

通霄警分局長鄭鴻文表示，連假時西濱快速道路與台一線車流增多，預估西濱快速道路於二月八日至二月十日將出現較大之北上車潮，也呼籲民眾注意，更不要為了賞海、觀夕陽而危及行車安全。

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