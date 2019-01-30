〈北部〉《新竹》海水川溪上月污染 驗出酚類有害物

2019-01-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山區海水川溪，上個月遭鑫磊水泥製品公司污染，環保局第一時間採樣送驗，檢驗報告出爐，廠商桶槽外洩的液體含有害物質「酚類」。市議會民進黨團要求市府嚴懲業者、落實代位求償且應建立預防機制 。

新竹市環保局副局長洪明仕表示，所幸未有重金屬被檢出，且地下水井也沒受污染，但檢出有害物質「酚類」，已將結果提供檢方偵查，市府依水污法開罰兩百五十萬元。

水泥製品公司被罰250萬 清除底泥

洪明仕說，環保局並要求廠商將三公里長海水川溪受污染的底泥全部清除，已清出八十公斤底泥和四千立方米廢水，暫放廠區內，等待檢方調查，並要求提出妥善清運計畫。

新竹市議會民進黨團幹事長劉康彥說，工研院綠環所最新檢驗報告顯示，廠商桶槽外洩的液體含有水污法公告的有害物質「酚類」，部分地區的水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量也超過放流水標準，環保局後續除了提告、要求廠商全面清除，更應追蹤堆置在廠區內的污泥和廢水去向，絕對不能造成二次污染。

綠營促嚴懲業者 應協助民眾求償

市議會民進黨團指出，鑫磊水泥製品公司在未登記的廠區設立儲存槽並進行生產作業，已有規避檢查意圖，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到污染，籲請檢方起訴，嚴懲業者。

依刑法第一九○之一條：投棄、放流、排出、放逸或以他法使毒物或有害健康之物污染空氣、土壤、河川或其他水體者，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或易科一千萬元以下罰金。

此外，海水川溪兩側有零星農地與菜園，若小農對於農作物、農地是否遭受污染有所疑慮，市府應設立專責窗口提供諮詢，協助民眾代位求償。

民進黨團也要求市府全面掌握新竹市水泥產業相關業者，對廠區進行總體檢，若有違法情事，即刻開罰、要求限期改正並正視灌、排分離的落實。

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