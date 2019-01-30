〈北部〉中壢龍岡路二期拓寬 開放通車

2019-01-30

〔記者李容萍／中壢報導〕市府新建工程處發包的中壢區龍岡路二期（龍岡路三段卅七巷至龍慈路）拓寬工程，已完成主要標線劃設，即起開放雙向四線通車，讓民眾提早享受道路拓寬的便捷，施工單位仍會利用非尖峰時段進行小規模人手孔提升等作業，但不影響通車，請用路人行經時小心通過，後續還有人行道、植栽等相關工程，預計三月底可全部完工。

此拓寬工程總經費約十五億元，工程費約二億元、用地費約十三億元，一期工程已於二○一六年七月完成，二期部分前年十一月開工，全長八一二公尺，原本路寬八至十五公尺，拓寬後為卅公尺，含雙向各二線車道及人行道，原訂今年八月完工，市府為減少交通衝擊及附近居民的不便，因此變更設計將工期縮短為今年三月底完成，工程項目包括道路拓寬及排水、管線、照明、景觀改善。

然而一月上旬工程接近尾聲時，原包商突然發生財務問題，導致出工人數減少，新工處為不影響工程進度，委請新廠商接手處理後續未完成工項，讓工程進度不受影響，如期於農曆年前先行開放通車。

後續還有龍岡路第三期拓寬工程，範圍為「龍岡路三段卅七巷口至環中東路」，長度約七三○公尺，因所需經費龐大，將視經費籌措情形再行推動。

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