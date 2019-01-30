〈北部〉《桃園》人本示範道「黑色造型燈」 民喊不吉利

2019-01-30

〔記者許倬勛／平鎮報導〕市府在各區共推動十三條「人本示範道路」，其中平鎮區延平路二段將於農曆年後完工，該工程在人行道設置黑色造型路燈，引發居民強烈不滿，認為夜間不顯眼，與街景對比也顯得突兀，且黑色柱體豎立在家門前，感覺很不吉利。市議員黃敬平昨邀集相關單位會勘，決定改以彩繪方式妝點，三月前可完成變裝，讓街景看起來更活潑。

每支4.6萬 13條路經費6千7百萬

平鎮區延平路二段的人本示範道路工程，工程費達六千七百餘萬元，施作長度七三五米，兩側各設人行道二．八米、自行車道一．五米等，並在南下（雙號側）路段、北上（單號側）路段，各設置十八支、十九支燈具，每支預算四萬六千餘元，卻引來居民認為不吉利的反彈。

市府：美觀用非路燈 將彩繪改善

市府養工處對此表示，黑色燈具並非民眾認知的路燈，而是景觀燈，因延平路二段沿線原本就有路燈，照明與指標無虞，設計上考量襯托街景、美化市容為主，選定深色系燈具，既然有民眾認為不妥，決定從善如流，以彩繪方式改善，預計三月前完成。

黃敬平近日屢次接獲民眾陳情，指天色昏暗行走時，不易察覺黑色路燈存在，有人還不慎撞上燈柱，幸好沒造成大礙，且燈座的螺絲過於突出，若不小心踢到絆倒，後果不堪設想，呼籲市府儘快改善。

居民：像黑釘插門前 觸霉頭

居民陳小姐說，延平路二段為住商混合區，路燈設立應有全面性的考量，更應以實用為主，新設的路燈造型及顏色詭異，看起來就像一根漆黑釘子插在家門前，感覺被觸霉頭，走遍全台也找不到相似路燈，不解市府為何如此標新立異。

命理師：「鐵鎚煞」恐招血光之災

名嘴命理師詹惟中以玄學角度分析說，國人容易將黑色、白色聯想為不好的事情，這些路燈看來就像懸浮的黑色大鐵鎚，在車水馬龍的街口、住家前形成「鐵鎚煞」的風水格局，恐會招致血光之災，建議政府可以換個顏色化解。

養工處在復興區以外的全市各區選定車流量大、人潮多的區段，規劃施作十三條人本示範道路，分別為桃園區經國路、蘆竹區山外路及南山路、大溪區中華路、新屋區三民路、龍潭區中正路、楊梅區校前路、八德區新豐路、大園區民生南路、中壢區中豐北路、平鎮區延平路二段、觀音區四維路、龜山區忠義路二段；山外路、經國路工程上網招標中，其餘都在施工中。

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