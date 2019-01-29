〈北部〉《花蓮》各部門都賺錢 光豐地區農會年終5個月

2019-01-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕各公司行號即將發出年終獎金，花蓮光豐地區農會去年光是賣「紅糯米乖乖」營業額就有五百萬元，加上供銷、推廣等績效，薪點「到頂」達到一點六百元上限，且年終獎金將核發五個月，就連櫃台的臨時人員也都能領十萬元以上，主管級最高領到三十萬元左右。

另一薪點達到六百元的吉安鄉農會，農會業績也是嚇嚇叫，薪點也已維持好幾年的一點六百元。由於去年硬體投資建設花比較多經費，包括中草藥加工廠、碾米廠的設備更新、吉安農會北昌分部整修，加上正式員工人數是光豐農會的二倍，因此年終獎金是三個月。

光豐地區農會推廣部主任張明發說，光豐地區農會正式員工三十人、約聘五十人，農會各部門都有賺錢，以績效來說可達到薪點一千多元，不過依農會法規定，最高只能到六百元，如以高中職畢業任職第一年的正式員工計算屬於十二職等，薪點五十一點，換算月薪有三萬零六百元，五個月就有十五萬元，如果是資深三十年以上正式員工，年終二、三十萬都有機會。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，農會包括信用、供銷部、農會超市、冰品等部門都有正成長，「沒有一個部門虧錢」。

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