〈北部〉礁溪龍潭泳池爭議 宜縣府「冷處理」

2019-01-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣四季泳會使用礁溪龍潭游泳池場地，縣府認定占用縣有地，前代理縣長陳金德卸任前，要求四季泳會在卅一日前歸還土地，並追討使用補償金（租金）廿五萬元；距期限僅剩三天，政黨輪替後，縣府對泳池採取「冷處理」。縣府教育處解釋，泳池土地所有權還在訴訟階段，待判決結果出爐再討論如何處理。

龍潭泳池一九六六年由縣府出資興建，之後交由救國團管理；一九八三年縣府、宜蘭市公所及四季泳會透過捐款、補助改建；但土地卻在二○○四年，從「縣府」卻變成「救國團」所有，並與四季泳會簽約，泳池僅限會員使用，合約在去年六月到期。

陳金德認為龍潭泳池屬公有財，救國團占用縣府地，去年五月八日將十三筆土地所有權變更為「宜蘭縣」，管理機關則為宜蘭縣政府體育場，並撤銷地上物使用執照，救國團不服提出行政訴訟。

泳池土地雖變更登記為縣政府，但仍為四季泳會使用，如同占用公有地，縣府邀請泳會討論解決之道，都被「已讀不回」。陳金德認為四季泳會在拖時間，因此卸任前簽下最後一紙公文，要求泳會一月底前「還地」，並追討半年租金約廿五萬元。

而今，距最後期限僅剩三天，縣府仍未有追討動作，對泳池爭議「冷處理」；民進黨縣議員陳文昌指出，縣政應有延續性！縣府追討泳池土地應有強制作為，四季泳會沒道理持續占用，若此例一開，是否其他縣有地都可比照辦理？

縣府教育處解釋，因泳池土地已走入訴訟階段，在判決出來前，希望維持現狀，待結果出爐再做討論。四季泳會會員近四百人，每人每年繳四千五百元會費，泳池開放時間可隨時入場，但僅限會員使用。會長黃茂榮說，龍潭泳池土地爭議已進入訴訟，他們尊重縣府決定。

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