〈北部〉花蓮慈院爆疏失 病患被打加倍抗生素

2019-01-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院又被爆醫療疏失，爆料指蔣姓男性病患在接受腦部手術後，被護理師注射過量的抗生素；花蓮慈濟醫院昨與家屬出面說明，坦承護理師算錯劑量而多給一倍，但仍在文獻紀錄一千二百毫克範圍內，經追蹤後患者肝腎指數並無異常。

院方︰未超過容許範圍

醫務秘書李毅指出，醫生開藥富克納抗生素（Fluconazole），每次應施打四百毫克，但護理師二十七日上午施打時錯看濃度，直接注射八百毫克劑量，下午發現打錯時主動向家屬告知，且坦承錯誤。因注射過量抗生素恐造成肝、腎負擔，院方二度抽血檢驗，患者肝腎指數並無異常，且施打劑量仍在文獻紀錄上一千二百毫克的承受範圍內。

院方指出，蔣姓男子為小腦膿瘍病人，自本月十三日住院開始進行抗生素治療，目前已使用三種抗生素，治療過程順利，病情也一直在大幅改善中。神經外科主任邱琮朗向家屬說明時指出，小腦膿瘍的治療，因為抗生素要到腦部不容易，通常會加重劑量；根據文獻，富克納抗生素最高劑量可以使用到一千二百毫克，在國外的醫院常一開始就使用八百毫克。

李毅強調說，護理師雖違背醫囑過量施打，但未超過人體容許範圍，且主動發現告知家屬，並數度道歉請求原諒，院方考量該名新進護理師的誠實與辛勞，也獲得家屬諒解，並不會針對此事作出懲處，後續將嚴格要求「三讀五對」的給藥流程。

縣府︰加強醫療院所稽核

花蓮縣政府衛生局指出，從上次用錯針後，衛生局就針對慈濟醫院展開不定期的稽核，直接到護理站抽查用藥流程、管理程序等，針對這次打針弄錯加倍劑量，目前尚未接到家屬的陳情案件，不過也會依據主管機關權責，加強醫療院所稽核。

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