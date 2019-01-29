〈北部〉無緣神農獎 宜蘭農業界不解

2019-01-29

〔記者江志雄、簡惠茹／綜合報導〕第三十一屆全國十大神農暨模範農民選拔，宜蘭縣冬山鄉茶農劉秉稼獲選模範農民，明天將赴農委會接受表揚；宜縣這些年提報人選，都與最高獎項「神農獎」無緣，地方農業界人士質疑遭打壓；縣府說，會把農界意見向上反映；農委會表示，審查具專業與公平性，絕沒有刻意打壓哪個縣市的農民。

全國十大神農暨模範農民選拔，被視為台灣農業界「奧斯卡」獎項，每兩年舉辦一次，先由各地農會、鄉鎮市公所提報人選，交付縣市政府篩選後，報給農改場評分，最終農委會核定得獎名單，前十名是神農獎，十一名到二十二名模範農民，合計二十二人。

近年僅2015年方福在獲神農獎

最近四屆十大神農暨模範農民，宜蘭只在二○一五年的第二十九屆活動，由方福在得過神農獎，餘都是模範農民。本屆模範農民得主劉秉稼，先前參加兩次選拔空手而返，這次第三度參賽，縣府僅提報他一人，賽前是前十強熱門人選，成績揭曉，仍與神農獎擦身而過，地方湧現不滿聲浪。

劉秉稼第三度參賽 獲模範農民

「不解！」冬山鄉農會總幹事黃志耀說，宜蘭縣推動農業六級產業，包括生產、加工、服務各方面，都繳出不錯成績，尤其休閒產業全國有名，近幾年來推薦參加神農獎選拔的農民，皆一時之選，不知為何屢屢受挫，嚴重打擊基層農業界士氣。

地方認技術精進又研發品種

黃志耀為劉秉稼抱不平，劉種茶製茶技術持續精進，又研發出新的茶葉品種，主客觀條件符合神農獎資格，最後事與願違，他不禁要問，是宜蘭農民被歧視打壓？或評選機制及評分標準出了問題？

縣府農業處長康立和指出，神農獎評選辦法由中央制定，會建請農委會廣納各界意見，重新檢視評選機制及評分標準。劉秉稼說，未能得到神農獎有點失望，不過，榮獲全國模範農民也是肯定，將繼續努力。

農委會︰層層審查 公平專業

農委會輔導處長范美玲表示，神農獎的審查制度採三級制，先由縣府提名，再由農改場評核，最後由農委會邀請的專家學者和產業單位組成委員會，選拔出神農獎得主，委員會的成員涵蓋農林漁畜背景，層層審查制度具專業背景，也具備公平性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/