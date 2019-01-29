〈北部〉功維敘隧道周邊 打造旅遊帶

2019-01-29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市功維敘隧道已成為知名景點，苗栗市公所提出「穿越功維敘 漫遊南英川」計畫，市長邱鎮軍透過立委陳超明服務處昨天邀集行政院農委會、觀光局、營建署等官員到功維敘周邊會勘，研擬建置迷你鐵道小火車等設施，盼串連南勢、新英及新川里縱軸旅遊帶，把遊客帶進苗栗市後花園。

苗栗市公所提出的計畫是以功維敘隧道為中心，改善周邊步道、環境及綠美化、在地創生市集規劃與建置、建置南英川全區導覽指標系統，並建置迷你鐵道小火車，與前瞻基礎建設苗栗火車站「城鎮之心」串連，打造成南英川縱軸旅遊帶，經費約三千萬元。

邱鎮軍昨天會同中央相關部會官員實地踏勘功維敘隧道周邊環境，與會官員對此計畫都表示支持，但希望能聚焦在環境改造、綠美化及休閒農業區的環境改造方面。苗栗市公所將委託規劃，再向中央爭取經費推動。

功維敘隧道興建於一九○二年，從苗栗市穿越貓裏山到南勢，全長四百四十一公尺，隧道北口有造型典雅優美紅磚砌拱，有如一座城堡，日據時期總督兒玉源太郎在隧道北口題「功維敘」，紀念開鑿隧道工程的浩大與艱鉅。

經苗栗市公所整修及苗栗縣政府在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境，近年來成為爆紅的景點，市公所陸續增加尚禹橋等景觀，擴大隧道南口腹地，去年再設置貨櫃屋旅客服務中心。

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