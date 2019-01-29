〈北部〉新竹左岸棒球場 啟用

2019-01-29

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府昨天舉辦新竹左岸棒球場啟用典禮，打造設有球員休息區、看台區、練習棚與牛棚的完備環境，副市長沈慧虹表示，市府向經濟部水利署爭取經費，於頭前溪高灘地「新竹左岸」打造棒球場與多功能休閒草坪等設施，提供民眾完善、便利的休憩運動空間，左岸棒球場將改善本市球場不足情形，並成為各級棒球隊的「主場」，讓棒球教育向下扎根。

占地一公頃 設備完善

沈慧虹說，左岸棒球場占地一公頃，場內設有內野紅土區，場外設置兩座球員休息區、一座裁判休息棚暨紀錄台、兩座觀眾看台區、一座打擊練習棚、兩座牛棚等，設備完善的運動環境，可以讓球員和球迷盡情享受棒球。啟用左岸棒球場，剛好銜接日前順利招標、即將拆除重建的新竹市立棒球場，適時舒緩市轄內棒球場地數量過少的窘境。

附近另設多功能休閒草坪

環保局長江盛任說，左岸棒球場附近還設置一座多功能休閒草坪，綠化面積七．五公頃，每年可淨削減總懸浮微粒（揚塵）約一．六公噸，草坪寬廣遼闊，可做為休閒遊憩運動等多功能使用，例如散步、野餐、放風箏、踢足球等。另為提升運動公園易達性及民眾遊憩運動意願，同時增設六十二格汽車格及四十七格機車格，歡迎民眾前來體驗親民的水環境。

新竹左岸闢建多處優質運動空間，以滿足不同運動人口的需求，包括四座壘球場、一座棒球場、一座木球場、一座多功能休閒草坪及一座滑板公園。各場地再以運動廊道、人行鋪面串聯，提供民眾移動的便利性，加上自行車道，將成為新竹地區結合運動與休閒遊憩的熱門場所。

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