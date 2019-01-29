〈北部〉經費千萬 新屋石牌活動中心擴建開工

2019-01-29

〔記者李容萍／新屋報導〕新屋區石牌社區活動中心擴建工程昨開工，要將一樓單層面積增加至一百坪、二樓單層面積增加至九十六坪，並增設無障礙電梯等設備，工程費約一千萬元，預計於九月「二○一九桃園農業博覽會」開展前完工，將設置社區關懷據點、老人共餐服務及社區班隊課程，提供更多活動空間。

市長鄭文燦出席典禮表示，市府廣設社區關懷據點，提供老人共餐服務，讓社區長輩吃得營養、健康，增進彼此的情誼；市府也推動「一據點一藥師」制度，提供長者友善用藥諮商，降低其平均每日服藥種類，大幅提高用藥安全，邀請藥師到各社區關懷據點舉辦各式健康講座，讓長者活得更健康，未來會持續更新市內各社區活動中心，造福鄉親。

鄭文燦指出，「二○一九桃園農業博覽會」調整至九月舉辦，並研議明年將農博基地轉型，成為舉辦露營、演唱會或展覽等活動場所。永安漁港旁的青年體驗學習園區即將開幕，市府會在永安漁港北岸後湖溪推動泛舟等水上運動、南岸推動單車活動，提供市民更多休閒育樂。

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