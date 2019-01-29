〈北部〉道路變寬 平鎮義民公園周邊改善通車

2019-01-29

〔記者李容萍／平鎮報導〕市府新建「一八九五乙未保台紀念公園」於去年十一月開工、預計明年六月完工，市府提升當地周邊整體交通效益的「平鎮區義民公園周邊道路改善工程」昨舉行完工及通車典禮，當地另規劃興建可容納一九四個汽車位及五十六個機車停車位的地下停車場，以年底完工為目標，可滿足停車需求。

闢建巷道 連接環南、廣泰路

市長鄭文燦出席通車典禮表示，義民公園周邊道路改善工程主要包括復旦路二段長度約三三○公尺路段進行拓寬，從十二公尺拓寬為十五公尺的雙向四車道；育達路二段約一五五公尺，拓寬為十五公尺、改為雙向三車道；闢建延平路二段四三○巷道路，長約八十三公尺、寬約八公尺的單向兩車道，可連接環南路及廣泰路，紓解環南路口交通壅塞。

乙未保台紀念公園 明年完工

鄭文燦說，桃園爭取中央前瞻基礎建設約十二億元推動「浪漫台三線計畫」，規劃三大客家亮點建設包括平鎮「一八九五乙未保台紀念公園」、新屋「永安海螺文化體驗園區」、龍潭「台灣客家茶文化館」都已動工；其中，以跨橋連接復興親子公園（公十六用地）及第八公墓原址、義民公園（公十七用地）兩塊基地的「一八九五乙未保台紀念公園」，總面積約四公頃，總工程費約四億二千萬元，去年十一月開工，明年六月完工。

此公園最大特色的「乙未之環」，打造為兼具歷史、生態、親子設施的天空步道，代表客家團結；下方為展覽及活動空間，呈現當年乙未戰爭始末，展現客家反抗的硬頸精神，未來將結合義民文化節在此舉辦活動，推廣平鎮客家精神以及義民傳統文化。

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