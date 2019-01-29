〈北部〉冬暖花開 龍潭黃魯冰花春節邀客

2019-01-29

〔記者李容萍／龍潭報導〕每逢初春是百花盛開之期，今年因受暖冬影響，龍潭區的魯冰花等不及春天到來，已提早一個月綻放，市府農業局敲定二月廿三日至三月三日舉辦「戀戀魯冰花」，活動還未登場，黃色魯冰花花海已在春節前搶先迎接遊客，成為早春賞花、拍照和打卡熱門景點，農業局預估接力的白色、藍色魯冰花可望如期於活動期間綻放。

茶樹綠肥 也是客家母親花

農業局長郭承泉表示，龍潭三和、三水及大北坑地區是農村再生的典範，也是桃園產量最多的茶鄉、東方美人茶的重要產地。走一趟魯冰花花海，沿途有古樹、古道、古厝及許多秘境，更能領略台灣文學之母鍾肇政的小說《魯冰花》描寫的地景。

郭承泉說，令人驚豔的魯冰花不畏寒冬成長，除了觀賞，入春開花後結果，繁衍下一代凋謝後奉獻大地，也成為茶樹最好的綠肥作物，可幫助茶樹健康生長與豐收，曾遍布於龍潭的茶園中；客家人感受到魯冰花對大地的貢獻，如同客家母親一生對家庭無怨無悔的犧牲奉獻與傳承，創造更美好的環境給下一代，因而視魯冰花為「客家母親花」。

種植20公頃 白、藍花將接力

農業局去年在龍潭大北坑休閒農業區、和窯文創園區及三和社區種植近十三公頃的魯冰花，此龍潭限定美景在首屆「戀戀魯冰花」活動吸引四十八萬五千人次遊客，今年擴大種植達廿公頃，同樣以黃色魯冰花為主，搭配少量的白色、藍色魯冰花；近日黃澄澄的魯冰花提前綻放，遊走在綿延的金黃色花海，與綠色茶道交錯，唯美又夢幻，許多民眾趁著人潮尚未湧入，提早發布到IG等社群網站，成為話題。

考量活動會場停車位有限，農業局於二月廿三日至三月三日舉辦「戀戀魯冰花」活動期間，將提供接駁車至活動會場。

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