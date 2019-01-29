〈北部〉新豐廢營區改造 兒童公園好好玩

2019-01-29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉公所逐年改造新庄子後營區，繼萃豐大道、野戰公園陸續完工，兒四公園在客委會的補助下，也整理成擁有綠地、廣場及小舞台的兒童公園，現已完工驗收中。

萃豐大道、野戰公園已完工

新豐鄉公所表示，位在新豐鄉精華地段的新庄子後營區，占地約三．八公頃，保留營舍、司令台、楓香大道和榕樹大道等，卻閒置了十多年；考量新庄子地區缺乏休閒空間，公所在二○一一年向軍方申請無償撥用，新闢萃豐大道，逐年改造營區環境，以提供老中少各年齡層休閒去處。

其中，去年初完成的新庄子後營區野戰公園，以生態工法施工，除保留營區原有樹木，並大量種樹、新植草皮；營區兩排榕樹下、疊石砌成的砲管、戰車區，以夯石工法復舊；保留五百障礙場地，並新增平衡器材，還恢復營區籃球場，讓青少年朋友健身挑戰。

野戰公園也在兵庫前的小山丘，建置楓葉造型意象，及大型磨石子溜滑梯，讓小朋友也有玩耍去處。

以兒童客家文學公園為主題

新豐鄉公所表示，位在萃豐大道另一側的兒四公園，佔地約零點五公頃，去年八月動工，總經費一千六百萬元，其中客委會補助八十二％，公所自籌十八％。工程以兒童客家文學公園為主題，原打算將公園上的舊兵舍改建成兒童文學館，但因牽涉法令修正問題，正朝都市計畫使用分區變更的方向努力。

目前兒四公園已完工，施設舞台區、木棧道、休閒椅、綠美化及廣場意象，以鮮明、趣味的圖象，串聯新豐國小的新建校門及圍牆，預計農曆年後完成驗收。

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