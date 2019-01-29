〈北部〉違建佔用土地不沒收 竹檢上訴

2019-01-29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地院接連審理兩起非法佔用土地案件，雖都判被告有罪，卻都因認為檢方沒有預算可拆，而都駁回檢察官沒收建物的聲請，檢方痛批如此國土不能回復原狀，「司法機關成為破壞國土的共犯！」這樣的判決恐有權力濫用之虞，因此針對兩案均提起上訴。

地院指若沒錢拆 有損司法公信力

二○一四年賴男購買竹北市土地，經營「小范海鮮饕宴館」餐廳使用，面積高達一一一五平方公尺，未依管制作農業使用，新竹地院依區域計畫法不依限恢復土地原狀罪，判刑六月。法官認為，檢方若無充足預算得以執行，反而更有損司法公信力，不宣告沒收。

檢方認為，建物未宣告沒收，違反刑法卅八條「供犯罪所用之物得沒收」的規定，而賴男不拆建物可知其漠視法紀及公權力，惡性重大，更有礙於土地及天然資源保育利用。

檢方強調，若無法院判決諭知沒收扣押物，即連執行沒收的機會都沒有，以實務上行政機關拆除違建現況，若對本案土地上建物及水泥鋪面不予宣告沒收，非但不能導正民眾對於農地非農業使用的違法亂象，且無異鼓勵民眾在農地上違法興建工廠、餐廳及別墅等建物，將嚴重破壞國土及天然資源保育利用。因此檢方決提上訴。

另外簡男二○一六年七月逕行在新竹縣新豐鄉搭建面積兩百平方公尺的違章鐵皮屋，新竹地院依建築法非法復工經制止不從罪，處拘役五十日，法官以檢方若無充足預算得以執行，反而更有損司法公信力為由，駁回檢察官對於扣押物沒收的聲請，檢方認為這根本就是倒因為果的謬誤。

檢方批司法成為破壞國土的共犯

檢方認為，違章建築有消防問題，例如桃園保齡球場大火造成多名消防弟兄命喪火場，且違規餐廳也恐有食安問題。本案因法官的輕判，對其違建建物不予沒收，使司法機關成為破壞國土的共犯，更難讓人民認為「司法是維謢社會正義的最後一道防線」，這樣的判決恐有權力濫用之虞。因此也針對本案提上訴。

對於檢方的連番上訴，新竹地院表示尊重，並表示同時也尊重各法官的獨立審判。

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