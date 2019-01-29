〈北部〉桃園小黃每趟加收50元 2月起連10天

2019-01-29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市計程車春節加成計費，將從二月一日凌晨○點到二月十日晚間十二點實施，警方提醒民眾，這段期間搭乘計程車除要支付核定運費，每趟次會另加收五十元。

警方說，計程車春節加成運價實施十天，民眾於這段期間在桃園市內搭乘計程車，無論距離遠近，每趟次都加收五十元；桃園國際機場的排班計程車每趟次加收一百元。

春節期間民眾若自行駕車外出，桃園警分局提醒應避開國道二號與景福宮、慈護宮周邊等可能壅塞路段。

警方說，春節期間到廟宇參拜人多，開車儘量避開中山路、中正路口的景福宮，可改走三民路一段或民族路、民生路；若要避開三民路三段、復興路口的慈護宮，可改走春日路或民族路。

因國道二號春節期間可能經常壅塞，也會影響銜接國道一號、國道三號的北上與南下車流，警方建議，駕駛人可從大興西路三段轉國際路或龍安街，改行中山路台一線的南下替代道路；若為北上，可從蘆竹區新南路轉桃園區經國路、春日路、三民路後轉萬壽路台一線北上，或從桃園區春日路轉經國路、大興西路、中正路、中正北路上國一道。

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