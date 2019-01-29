〈北部〉桃園春節大執法 紅、黃線不開放停車

2019-01-29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕春節連假從二月二日至十日，長達九天，市府交通局昨天宣布春節連假首度不開放紅、黃線停車，警方取締違規也廿四小時不打烊，而路邊停車格及桃園巨蛋、大溪停二、月眉路外停車場從二月四日至十日暫停收費；另一方面，市府推出免費的「桃園輕鬆GO」手機APP，已整合桃園市陸海空交通資訊，歡迎民眾下載使用。

警方取締違規 24小時不打烊

交通局長劉慶豐昨主持「二○一九年春節交通疏運記者會」指出，春節期間全市YouBike維持廿四小時租賃服務，違停拖吊也不打烊，號誌控制中心將派員廿四小時輪值，對易壅塞地點隨時視交通狀況機動調整號誌秒差。

拖吊保管場 8至24時受理領車

值得注意的是，往年春節為方便民眾，市府均開放紅、黃線路段停車並暫停拖吊，劉慶豐表示，考量以往開放紅、黃線停車，造成交通秩序混亂，因此今年不再開放，提醒民眾切勿任意停車，以免警方取締，且拖吊執法不會打烊，桃園、中壢兩處拖吊保管場均維持每日上午八點至深夜十二點受理領車。

市府周邊府前、西門停車場等，春節期間正常收費，民眾的停車單繳費截止日若適逢農曆春節假期，可延至二月十二日繳費。

另外，全市公車及免費公車部分路線於春節期間將減少班次或暫停營運，但往返各大運輸場站、熱門觀光景點的各線公車將機動增加班次。

「桃園輕鬆GO」手機APP以往只提供桃園在地交通資訊，今年已整合桃園國際機場航班、高鐵及台鐵等資訊，讓民眾可輕鬆掌握各大眾交通工具的即時交通資訊；警察局也將運用大數據分析，對壅塞路段及時段進行即時疏導，維持交通順暢。

機場捷運 有6天延長營運時間

另一方面，桃園大眾捷運公司配合春節交通疏運計畫，機場捷運將於返鄉高峰的二月一日至三日，收假高峰的二月九日至十一日，延長營運時間至次日凌晨一點，且A13機場第二航廈站北上列車，從零點至零點四十五分每十五分鐘加開一班，往南於零點七分及零點卅七分各加開一班直達車，零點卅分及凌晨一點各加開一班普通車。

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