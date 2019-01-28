〈北部〉外型奇特「郝柏村蟹」 豐濱加塱溪現蹤

2019-01-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕發源海岸山脈的「加塱溪」從豐濱鄉新社村出海，因為潔淨的自然環境擁有豐富生態，林務局進行為期兩年的溪流生態資源調查，成果豐碩，還發現一種外型特別的「剛毛假方蟹」，兩隻螯足還有兩撮黑色剛毛「有如郝柏村的眉毛」，得了「郝柏村蟹」的綽號！

阿美語的螃蟹「kalang」，中文諧音就是「加塱」。加塱溪發源自海岸山脈太巴塱山東邊的原始林，提供河海洄游型的甲殼類豐富的食物，林務局花蓮林管處委託洄瀾風進行二年的溪流資源調查，成果豐碩，近期還發現有著特殊外型的「剛毛假方蟹」出現在溪流中。

豐濱鄉民代表潘禎祥說，這種螃蟹可以吃，外形很像郝柏村的招牌眉毛，而被部落的族人叫做郝柏村蟹，十分好辨認。

剛毛假方蟹是弓蟹科假方蟹屬，屬於降海型的洄游生物。負責調查案的洄瀾風生態研究員吳政澔說，剛毛假方蟹一對螯足上，左右各有一叢黑色硬毛，型態特殊容易辨識，在東海岸乾淨的野溪中下游至河口的石塊下，都可發現牠的蹤影，還有「郝柏村蟹」的別名。

他說，剛毛假方蟹是雜食性，腐葉、動物屍體、螺貝類、水生昆蟲通通都吃，主要為夜間活動覓食，在生殖季時會遷移至河口淡水、海水交界處附近產卵，繁殖後代，牠的生活史與海洋的關係密切，也是溪流生態的指標物種；另依墾丁國家公園生物資料庫資料，只有雄蟹有黑色軟質剛毛，母蟹不具剛毛，生活史與毛蟹相同。

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