〈北部〉年關近 宜監花燈班訂單滿載

2019-01-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭監獄花燈技藝班助受刑人習得一技之長，每年年關前，花燈需求大增，廟宇、鄉公所訂單接踵而至，扣除成本後，年終訂單高峰期，工作四個月，每人可獲一萬至兩萬元不等「年終獎金」，羨煞其他作業班。

宜蘭監獄二○○五年開設花燈技藝班，每年製作特色花燈參展，去年參加嘉義舉辦的台灣燈會，獄友投入半年心血製作的「天翔麒麟」，拿下機關團體組「燈王」寶座。

技藝班導師林日照表示，大型花燈從草圖、骨架編織、電燈配線到完成，需用到繪畫、木工、電工、鐵工等專才，花燈班現有卅七名學員，主打客製化及高品質，只要提出構想，學員都會盡全力完成。

宜監花燈班創立後，參與全國大小燈會，靠著小而精、小而美的特色屢獲好評，並打出知名度，現在不僅廟宇、鄉公所下訂單，連總統府都慕名而來，指定宜監打造小型花燈，放在府內大廳，林日照說，宜監製作花燈過程遵照傳統工藝，獄友從中學到一技之長，並賺到可觀「年終獎金」，一舉數得。

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