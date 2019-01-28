〈北部〉花蓮前議員施金樹涉貪 入監報到「放鴿子」

2019-01-28

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣前議員施金樹因涉貪遭法院判刑九年定讞，原本要在十日入監服刑，但施以身體不適聲請延期至二十五日獲准，當天上午十點檢方等不到施來報到，施透過家人對外宣稱「感染A型流感」住院，並以隱私為由不願透露住院醫院，不過檢方仍將依法拘提施到案執行；而同案的國民黨前議員潘富民則如期報到。

宣稱染流感住院 拒透露那家醫院

花蓮地檢主任檢察官王怡仁說，施金樹以罹患糖尿病、高血壓，有住院必要，向執行檢察官聲請延後報到入監，但檢方認為理由不夠充分駁回，要求二十五日當天上午十點到地檢署報到。檢方表示，針對施男應到案而未到案執行，花蓮地檢署最快今日簽發拘票拘提，若入獄後有就醫需求，再依規辦理。

檢方：最快今天簽發拘票拘提

施金樹家屬稱，施罹患肺炎在醫院住院治療中，已委由律師備妥醫師證明，向檢方聲請延後執行，施金樹也強調不會躲避司法，先把身體養好「健健康康地進去，然後可以平平安安回來。」

家屬：先把身體養好再進去

前「六連霸」花蓮縣議員施金樹，與國民黨前議員潘富民、陳長明等三人涉LED採購弊案，去年底判刑定讞，施判刑九年最重，三人皆因病聲請延緩執行，其中陳長明在九日病逝簽結，判刑七年二月的潘富民則在二十五日臉書告別親友，低調入監。

六十一歲的施金樹為民進黨花蓮縣黨部第一任主委，自詡當年苦心敦請黃信介到花蓮競選立委，替綠營後山開疆闢土，這次施得票吊車尾，驚險連任，卻在去年底議長選舉無視黨紀堅持「投藍」，選後以無法認同民進黨「非藍即綠」作法宣布退出民進黨；而就任議員二天後，隨即在二十七日判刑定讞遭解職。

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