〈北部〉《宜蘭》泰雅神父募款修天主堂 各宗教相挺

2019-01-28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕天主教靈醫會首位泰雅族神父、第十六屆醫療奉獻獎得主高國卿，要幫家鄉的宜蘭縣大同鄉寒溪天主堂整修工程募款，信奉各種宗教的教友，受他大半輩子無私奉獻所感動，跨越宗教藩籬寒冬送暖，助他實現修繕心願。

高國卿無私奉獻感人 教友跨越藩籬送暖

七十歲的高國卿，出身大同鄉松羅部落，十二歲進入天主教靈醫會修道院，三十一歲晉升靈醫會史上第一位泰雅族神父，羅東聖母護校畢業的他，是一九七○年代國內相當罕見的男護士，二○○六年榮獲第十六屆醫療奉獻獎。

寒溪天主堂漏水老舊 整修費預估500萬

寒溪天主堂現由高國卿當主任，已有六十五年歷史，平時為教友聚會所，也是寒溪部落二十多名泰雅族小朋友課輔據點，因屋頂漏水，牆面斑駁，安全堪慮，整修經費估計五百萬元，適逢景氣寒冬，募款不易。

景氣差捐助少 高國卿扛募款重責

「不忘本！」高國卿認為整修工程有急迫性，一肩扛起募款重任，他說，年輕時在宜蘭照顧肺結核病患，到過中國雲南服務痲瘋病人，數十年來到處奔波，人生最後夢想是完成寒溪天主堂整修，表達飲水思源心意。

高國卿啟動第一波募款行動，訂於三月十日在寒溪部落舉辦泰雅風味餐募款餐會，預計席開三十桌，除天主教友訂桌，另有不少非教友相助，信奉佛教的宜蘭縣才藝教學服務人員職業工會理事長陳曼玲、道教教友中油三星加油站長張桂崇、基督徒礁溪鄉衛促會理事長林曼玲等人，挺身而出義賣餐券。

陳曼玲說，高國卿過去接受教會派遣濟助貧病孤苦，這次主動發願，為寒溪天主堂整修工程募款，有感於高國卿長年幫助別人，現在換大家幫他，眾多好友獲知此事，紛紛跨過宗教藩離助他圓夢。

高國卿：整修後盼增復健站等服務

高國卿說，他流著泰雅族血液，以台灣原住民為榮，希望寒溪天主堂整修後增設復健站、老人日托中心，轉型多功能活動空間，這些事如果能在他有生之年完成，那就此生無憾。

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