〈北部〉敬老蛋糕改發禮金 苑裡鎮長新作風

2019-01-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮前任鎮長杜文卿兩屆任內，實行發放敬老蛋糕給六十五歲以上長輩，並由鎮長送到府陪長輩慶生。不過新科鎮長劉秋東進行變革，苑裡鎮公所將改發放五百元「敬老慶生禮金」，給六十五歲以上長輩。

苑裡鎮公所指出，因敬老蛋糕發放多年，不少民眾抱持不同看法，經鎮公所邀集二十五位里長表決，聽取基層聲音後，決議原本發放的敬老蛋糕改為敬老慶生禮金。由於禮金可以提供長輩自行購物選擇，福利同樣不變。

苑裡鎮公所強調，依「苑裡鎮敬老慶生蛋糕自治條例」規定，設籍於苑裡鎮年滿六十五歲鎮民可領取慶生蛋糕，而鎮公所可依實際需要改為禮券或發放現金。鎮長劉秋東指出，原本鎮公所編列購買蛋糕預算為一個五百五十元，總經費約四百一十八萬元，改為發放「敬老慶生禮金」後經費約三百九十九萬。

苑裡鎮代會主席洪晃琦表示，敬老蛋糕發放多年，且為公所招標，蛋糕都一樣，部分長輩反映有點吃膩，改為發放「敬老慶生禮金」後，長輩可自由選擇，苑裡鎮代們也紛紛表示贊同。

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