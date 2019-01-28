〈北部〉春節遊內灣 可搭火車不掃興

2019-01-28

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕春節連假期間，新竹縣知名景點內灣商圈預估將湧入大量車潮，縣府警察局橫山分局建議旅客可將車免費停放在尖石防汛道路或台鐵內灣支線九讚頭車站前廣場，改搭火車，沿途可探訪有愛情車站之稱的合興車站、欣賞翠綠的田野景觀，又能免除找不到停車位之苦。

橫山警分局說，內灣商圈周圍公、民營停車場，約可供一千六百五十三部車輛停車，春節連續假期預估將湧入大量車潮，造成無處停車的窘境，建議可將車免費停放距離內灣約一．二公里的防汛道路（尖石方向）「不怕餐館」後方，約可停放三百輛。

或是將車停放在台三線亞洲水泥廠對面、九讚頭火車站前廣場（中豐路二段二八六巷內），約可免費停放一百輛，再搭乘台鐵內灣線，經過合興、富貴站至內灣車站，利用悠遊卡感應上車或找站長補票，票價十五元，車程約僅十五分鍾。

搭火車進內灣，沿途可探訪特色車站，如有愛情車站之稱的合興車站，欣賞翠綠的田野景觀，免除找不到停車位的困擾，悠閒漫步內灣老街。

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