〈北部〉獲2116萬補助 竹市46公廁大改造

2019-01-28

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府成功向環保署爭取補助，將投入共二千一百一十六萬元經費，改造四十六座公廁，已展開規劃設計，打造友善親子、性別與無障礙公廁，年底前陸續完工。

環保署十年前起列管所有公廁，建立評鑑分級制度，提高檢查公廁的頻率，今年起並推動「優質公廁及美質環境推動計畫」、「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」，逐年補助汰換老舊公廁。

去年環保署「全面提升優質公廁精進計畫」成效評比，針對民眾使用頻率較大的風景區、公共場所公廁，考評環境整潔與綠美化成果、創意等，新竹市獲得「特優級」，將繼續保持優質公廁環境 。

六都以外縣市 竹市獲最高補助

新竹市環保局長江盛任表示，新竹市共有公廁七百二十六座，透過環保署此計畫補助，獲得六都以外最高補助金額二千一百一十六萬元，將著手改善南門市場、青青草原櫻花大道、演藝廳、影像博物館、新竹市政府等共四十六座公廁。

熱門景點公廁硬體 將汰舊換新

江盛任說，將考量女廁需較大使用空間，並設立親子廁所、落實無障礙空間，提升公廁品質。他說，打造優質公廁須軟硬兼施！硬體設施方面，汰舊換新，優先改善熱門景點、人潮眾多、使用率高的公廁；軟體部份，改變如廁文化，設計友善性別、親子、身心障礙的如廁環境。

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