〈南部〉服飾店封館 讓400家扶生挑新衣

2019-01-27

〔記者楊金城／佳里報導〕揪甘心，北台南家扶生昨天樂翻天，NET佳里、新營及永康館同步封館，資助約四百位家扶生圓夢，選購自己喜歡的新衣開心過年；而為表達對弱勢的關懷，台南大觀音亭暨祀典興濟宮、南廠保安宮和東北扶輪社皆送暖做愛心，希望弱勢家庭過好年。

知名服飾品牌NET主富服裝股份有限公司捐贈八十萬元提貨券給北台南家扶中心，展現社會企業愛心；家扶說，主富董事長黃文貞早年也有過辛苦的成長歲月，特別能感受弱勢兒期盼在過年能穿新衣的心情，因此提供NET提貨券。北台南家扶主任莊淑惠表示，NET主富至今六次捐助金額計約四百八十萬元，幫助北台南家扶逾二六五○人次兒少一圓過年穿新衣的夢想；昨天NET佳里、新營及永康館特地同步封館兩小時，家扶生開心地在館內挑衣試穿，氣氛歡樂。

大觀音亭送春節禮金助弱

另大觀音亭暨祀典興濟宮昨早分送春節禮金給安平區和南區共一一五二戶低收入戶，發送近百萬元。南廠保安宮白蓮聖母會與市議員邱莉莉服務處也發起白米募捐，在宮前發放白米和送暖紅包，今年共有五六二戶受助。

另外，南台南家扶中心昨日收到來自台南東北扶輪社所送的關懷金和物資，共計十二萬分送給四十戶家庭。

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