〈南部〉捕獲野生賴清德 黑色勁裝搶鏡

2019-01-27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德昨日現身台南美術館、搭船遊運河，全身黑色勁裝，被民眾「捕獲野生賴清德」，而且不同以往打扮，讓人驚呼「帥爆了」，紛紛搶拍。有民眾說，真的不習慣、看慣西裝，也有人說「這麼穿真的很年輕啊！」

台南美術館今正式開館

台南美術館將於今日下午正式開館，包括總統蔡英文、文化部長鄭麗君、行政院秘書長李孟諺、市長黃偉哲及前行政院長賴清德等貴賓將共同啟動開幕式，這也是繼高雄衛武營國家藝術文化中心之後，「國家級」的文化界盛事。

昨日賴清德因一個媒體邀訪行程作陪，帶路參訪台南美術館，並搭船遊賞運河風景，輕鬆打扮立刻引起民眾注目，爭相拍照；搭船時，有民眾發現即在岸上大喊「院長好」，他揮手致意、熱情接地氣！

賴清德PO文宣傳台南走春

賴清德也不忘在臉書PO文宣傳「春節台南走春，一定要來運河遊船喔！」分享在南部是剛剛好的涼風配著和煦的陽光，雖然已經是冬天，不過溫度卻更像早秋般涼爽舒適。從台南運河往陸地看的視角，可以看到出現了一些新的景點，有最近最夯的打卡點、漁人碼頭旁「大魚的祝福」，且沿著河岸一些街道家具及燈光都已經過整理，運河博物館、安平遊憩碼頭也都提升了景觀設施，真的不一樣了！

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