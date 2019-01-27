〈南部〉新化老街3間老屋立面修復 再展風華

2019-01-27

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕新化老街中正路四三一號（泰香餅鋪），去年因火災導致另外兩間老屋立面及內部付之一炬，周姓屋主隨即向文化局申請三間老屋立面整修，考量屋主有恢復街景立面意願且願自籌經費共同修復，經市政府歷史街區振興委員會同意委託專業進行勘查及設計，趕在農曆年前修復完成，重現美麗外貌。

年貨大街開賣 九米泰迪熊吸睛

而位於新化、為期八天的台南年貨大街昨午熱鬧開賣，採買人潮湧入，除了各式特色攤商之外，現場還安排才藝表演助興，九米高的巨型充氣泰迪熊也進駐，營造歡樂氣氛，深受小朋友喜愛，歡迎民眾前往。

南市文化局表示，新化老街西側老屋建築為art deco（裝飾藝術風格）式樣，磚造騎樓柱、木格柵樓板，立面多採洗石子工法，女兒牆及立面牆有盾牌飾與花草飾等裝飾圖案，火損後，經與各單位協調，針對公眾立面景觀及通行騎樓擬定設計原則，而且以投光燈方式讓老屋立面紋理美感於夜間呈現。

老屋修復 文化局補助設計與施工

三間老屋立面修復重點，包括與屋主溝通協調，恢復四三一號屋主山牆上方姓氏，並將原遮蔽的石欄杆以人工方式敲除、露出原本面貌，提高老宅榮譽感以利永續保存；損毀木門窗及選色參照災前色彩質感設計；採低壓清洗方式清潔建築體立面；另二樓以上牆面裂縫破損，雕花破損部分以仿作方式修補，文化局補助設計與立面施工等共一百萬元左右（連同波及左右的二間、共三間），立下公私合作範例。

文化局指出，在「台南市歷史街區振興自治條例」法源支持下，推動「老屋立面專案」，主要以老屋的歷史價值、預期效益及公益性等面向進行綜合評估，透過專業團隊媒合調查，採公辦修繕、私有維護原則，這次修繕計畫，讓新化老街屋主更重視管線老舊問題及凸顯保存歷史文化價值，讓各區民眾至老街參觀時能發現整體美觀，擺脫舊有僅修繕補強的觀念，盼以這次成果為例，號召更多屋主加入保存行列。

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