〈南部〉董事長遊高雄 潘思亮帶吃汕頭火鍋

2019-01-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 吃汕頭火鍋不分藍綠！市府觀光局昨天推出「董事長遊高雄」帶路活動，第一場請來從小在高雄長大的晶華集團董事長潘思亮，與市長韓國瑜大啖汕頭火鍋，沒想到行政院副院長陳其邁也是這家店的老主顧，且前晚才來吃；為推廣軍事觀光，兩人也參觀由金馬賓館改建的當代藝術中心。

位於鹽埕區七賢三路的廣東汕勝味牛肉店，有六十多年歷史，沙茶牛肉鍋是老饕必點，包括陳其邁、天團五月天、任賢齊，都曾到此店光顧。

高雄市觀光局昨舉辦「董事長遊高雄」帶路活動，在高雄長大的潘思亮，非常想念小時候的家鄉味，昨中午帶著韓國瑜，前往這家汕頭火鍋店大快朵頤，韓國瑜也稱讚潘思亮是世界級的美食家。

由於觀光局大力推動軍事觀光，潘思亮隨後與韓國瑜前往金馬賓館改建的當代藝術中心參觀。建於一九六七年、位於壽山入口的金馬賓館，曾是官兵前往金門、澎湖服役的轉運站，別具軍旅歷史含意，去年由御盟集團活化開發，變身為藝術中心，韓國瑜認為這是「冷戰時期的回憶，值得保存」。

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