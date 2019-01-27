〈南部〉逾400業主座談 高雄拚千億投資

2019-01-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全國商業總會昨天在高雄舉辦「愛鄉愛土拚經濟」招商會議，南部五縣市政府都派人與會招商，商總理事長賴正鎰強調，中美貿易戰帶動台商返鄉投資潮，加上韓流效應，估計可為南台灣帶來一千億元投資、五萬個就業機會。

賴正鎰︰估創五萬就業機會

賴正鎰致詞說，中美貿易戰帶動台商返鄉投資潮，不少台商帶著資金回台尋找投資標的，這是台灣脫胎換骨的機會，尤其韓國瑜當選後，提振大家對高雄的投資信心，昨天到場的企業界多達四五八人。

昨天參加的企業主以家具、餐飲、飯店等服務業為主，賴正鎰所屬的鄉林集團涵碧樓，也有意到高雄投資，他強調，只要高雄市長韓國瑜能在六龜一帶提供土地，涵碧樓將到高雄落地，韓國瑜聽了開玩笑說「可以改名韓冰樓」。

南部四縣市 派局處長出席

不過，商總原聲稱台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁及屏東縣長潘孟安都將親自出席，但四縣市昨天只派局處長出席。

協助籌辦這場會議的前立法院長王金平說，政府提出解決企業界的五缺，其實漏掉一缺，就是缺政策，包含產業、金融、租稅等政策，應該更落實。

韓國瑜表示，高市府絕對會打造友善投資環境，企業賺金山、銀山，政府當靠山，絕不刁難企業，他對企業只有兩個要求，第一不要污染環境，其次是要照顧高雄勞工。

與會企業家紛紛提出建言，全國旅館公會理事長張榮南希望增建南部國際機場，賺觀光財；全國家具公會理事長陳泰良希望打造家具產業專區；全國紙器公會創會理事長李聖聰提出產業用地需求，希望南部縣市首長能提供土地。

與會的不動產、餐飲、觀光、婚紗及遊覽車業者，普遍看好高雄市的愛情產業鏈，表示將評估在高雄投資。

賴正鎰呼籲南部縣市政府，加速清查可開發的土地，甚至可編列開發專區、擬定投資優惠方案，爭取台商返鄉投資。商總將會在北、中、東區繼續舉辦招商會議。

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